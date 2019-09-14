Вице-премьер Федоров хочет превратить государство в простой сервис
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Государство должно превратиться в простой сервис, как Uber или Booking, - для того, чтобы граждане могли быстро получать помощь от государства. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров во время международного форума YES в субботу, передает корреспондент УНН.
"Я хочу, чтобы наше государство превратилась в простой сервис, как Uber или Booking. В незаметный такой сервис, когда вам необходима помощь государства, то вы просто достали свой смартфон, воспользовались и получили от этого удовольствие", - сказал Федоров.
По его словам, сегодня, когда украинец сталкивается с государством, он становится несчастным.
"Моя цель - чтобы счастливые люди, в счастливом правительстве помогли сделать из государства сервис, который сделает счастливым каждого человека", - отметил Федоров.
Напомним, следующий год для Украины станет тотальным годом цифровизации.