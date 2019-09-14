В правительстве анонсировали тотальное обновление центральных органов власти

"Коррупции здесь очень скоро не будет. Я хочу в это верить, мы над этим много будем работать. Мы попытаемся уже в последующие месяцы тотально обновить руководство центральных органов исполнительной власти", - сказал Гончарук.

Напомним, народные депутаты приняли за основу законопроект об обличителях коррупции.