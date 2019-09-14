В правительстве анонсировали тотальное обновление центральных органов власти
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. В последующие месяцы в Украине планируют тотально обновить руководство центральных органов исполнительной власти, что позволит эффективно бороться с коррупцией. Об этом сказал Премьер-министр Алексей Гончарук во время международного форума YES в субботу, передает корреспондент УНН.
"Коррупции здесь очень скоро не будет. Я хочу в это верить, мы над этим много будем работать. Мы попытаемся уже в последующие месяцы тотально обновить руководство центральных органов исполнительной власти", - сказал Гончарук.
Напомним, народные депутаты приняли за основу законопроект об обличителях коррупции.