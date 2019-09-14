В уряді анонсували тотальне оновлення центральних органів влади
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. У наступні місяці в Україні планують тотально оновити керівництво центральних органів виконавчої влади, що дасть можливість ефективно боротися з корупцією. Про це сказав Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час міжнародного форуму YES в суботу, передає кореспондент УНН.
"Корупції тут дуже скоро не буде. Я хочу в це вірити, ми над цим багато будемо працювати. Ми спробуємо вже в наступні місяці тотально оновити керівництво центральних органів виконавчої влади", - сказав Гончарук.
Нагадаємо, народні депутати ухвалили за основу законопроект щодо викривачів корупції.