Рада ухвалила за основу законопроект про викривачів корупції
Київ • УНН
КИЇВ.13 вересня. УНН. Народні депутати ухвалили за основу законопроект 1010 щодо викривачів корупції. Відповідне рішення підтримали 283 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про запобігання корупції” щодо викривачів корупції розроблений з метою визначення правового статусу викривачів — осіб, що повідомили про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, встановлення прав, гарантій та механізмів захисту таких осіб та прирівняних до них осіб.
На думку авторів законопроекту, його ухвалення забезпечить створення нової ефективної системи запобігання корупції на основі міжнародних стандартів, що сприятиме зниженню рівня корупції в державі, а відтак — розвитку економіки та підвищенню добробуту громадян.
Минулого року Національне агентство із запобігання корупції отримало понад 2 тис. повідомлень від викривачів, однак практично нічого не зробило з цією інформацією. Законопроект же пропонує ефективну процедуру повідомлення, а також порядок перевірки такої інформації і винагороду для викривача.
При цьому нардепи ухвалили рішення про скорочення на половину термінів підготовки законопроекти до другого читання.
Попередньо парламентарі підтримали внесення законопроекту до порядку денного.
Нагадаємо, як повідомляв УНН раніше, сьогодні відбудеться чергове пленарне засідання Верховної Ради України 9 скликання. До порядку денного пропонується включити, зокрема, законопроект про викривачів корупції.