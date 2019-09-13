Рада приняла за основу законопроект о обличителей коррупции
Киев • УНН
КИИВ.13 сентября. УНН. Народные депутаты приняли за основу законопроект 1010 о обличителях коррупции. Соответствующее решение поддержали 283 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины “О предотвращении коррупции” по обличителей коррупции разработан с целью определения правового статуса обличителей — людей, что сообщили о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, установления прав, гарантий и механизмов защиты таких лиц и приравненных к ним лиц.
По мнению авторов законопроекта, его принятие обеспечит создание новой эффективной системы предотвращения коррупции на основе международных стандартов, что будет способствовать снижению уровня коррупции в государстве, а следовательно — развития экономики и повышению благосостояния граждан.
В прошлом году Национальное агентство по предупреждению коррупции получило более 2 тыс. сообщений от разоблачителей, однако практически ничего не сделало с этой информацией. Законопроект же предлагает эффективную процедуру уведомления, а также порядок проверки такой информации и вознаграждение для обличителя.
При этом нардепы приняли решение о сокращении наполовину сроков подготовки законопроекта ко второму чтению.
Предварительно парламентарии поддержали внесение законопроекта в повестку дня.
Напомним, как сообщал УНН ранее, сегодня состоится очередное пленарное заседание Верховной Рады Украины 9 созыва. В повестку дня предлагается включить, в частности, законопроект о обличителях коррупции.