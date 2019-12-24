В Умани будут судить чиновников, подозреваемых в получении взятки от гражданина Израиля

"Уманской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении исполняющего обязанности директора Уманского коммунального предприятия - начальника инспекции благоустройства г. Умань и старшего инспектора указанной инспекции, которые по предварительному сговору требовали и получили от гражданина Израиля неправомерную выгоду в сумме 400 долларов США за беспрепятственное осуществление розничной торговли продуктами питания и установку рекламных баннеров в районе массового нахождения паломников - хасидов по ул. Пушкина в г. Умань в период празднования Рош-Ха-Шана", - говорится в сообщении.

Указано, что действия обвиняемых квалифицированы по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, чиновников задержали в Умани второго октября, по подозрению в получении взятки от гражданина Израиля.