В Умані судитимуть чиновників, підозрюваних у отриманні хабаря від громадянина Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. До суду скерували обвинувальний акт стосовно службовців Уманського комунального підприємства, яких підозрюють в одержанні 400 доларів США хабаря від громадянина Ізраїлю. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Черкаської області.
"Уманською місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно виконуючого обов’язків директора Уманського комунального підприємства - начальника інспекції благоустрою м. Умань і старшого інспектора указаної інспекції, які за попередньою змовою вимагали та отримали від громадянина Ізраїлю неправомірну вигоду в сумі 400 доларів США за безперешкодне здійснення роздрібної торгівлі продуктами харчування та встановлення рекламних банерів в районі масового знаходження паломників – хасидів по вул. Пушкіна в м. Умані в період святкування Рош-Ха-Шана", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що дії обвинувачених кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, чиновників затримали в Умані другого жовтня, за підозрою в отриманні хабаря від громадянина Ізраїлю.