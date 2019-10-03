В Умані затримали чиновників за підозрою в отриманні хабаря від громадянина Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Затримано службових осіб Уманського комунального підприємства за підозрою в отриманні неправомірної вигоди від громадянина Ізраїлю, пише УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Черкаської області.
“Уманською місцевою прокуратурою спільно з працівниками Управління Служби безпеки в Черкаській області та слідчими Уманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області 02.10.2019 затримано в порядку ст. 208 КПК України виконуючого обов’язків директора Уманського комунального підприємства — начальника Інспекціі благоустрою м. Умань, який за попередньою змовою із старшим інспектором указаної інспекції вимагали та отримали від громадянина Ізраїля неправомірну вигоду в сумі 400 доларів США за безперешкодне здійснення роздрібної торгівлі продуктами харчування та встановлення рекламних банерів в районі масового знаходження паломників — хасидів по вул. Пушкіна в м. Умані в період святкування Рош Ха Шана”, — вказано у повідомленні.
За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.
У прокуратурі додали: “На цей час у кримінальному провадженні проводяться необхідні першочергові слідчі та процесуальні дії, спрямовані на повне, всебічне та неупереджене з’ясування всіх обставин події, вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу”.
Як писав УНН, за час перебування паломників-хасидів в Умані відкрито 15 кримінальних проваджень.