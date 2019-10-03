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В Умани задержали чиновников по подозрению в получении взятки от гражданина Израиля

Киев • УНН

 • 15894 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Задержаны должностных лиц Уманского коммунального предприятия по подозрению в получении неправомерной выгоды от гражданина Израиля, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.

В Умани задержали чиновников по подозрению в получении взятки от гражданина Израиля

“Уманской местной прокуратурой совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности в Черкасской области и следователями Уманского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Черкасской области 02.10.2019 задержан в порядке ст. 208 УПК Украины исполняющего обязанности директора Уманского коммунального предприятия — начальник инспекции благоустройства г. Умань, который по предварительному сговору со старшим инспектором указанной инспекции требовали и получили от гражданина Израиля неправомерную выгоду в сумме 400 долларов США за беспрепятственное осуществление розничной торговли продуктами питания и установку рекламных баннеров в районе массового нахождения паломников — хасидов по ул. Пушкина в г. Умани в период празднования Рош Ха Шана”, — указано в сообщении.

По данному факту расследуется уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

В прокуратуре добавили: “В настоящее время в уголовном производстве проводятся необходимые первоочередные следственные и процессуальные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное выяснение всех обстоятельств происшествия, решается вопрос об уведомлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения”.

Как писал УНН, за время пребывания паломников-хасидов в Умани открыто 15 уголовных производств.

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