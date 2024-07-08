Киев • УНН
Укрзализныця предоставит убежище, транспортировку и помощь пациентам и семьям, срочно выписанным из детской больницы "Охматдет" после российского удара.
Укрзализныця может приютить и отвезти куда нужно всех тех, кого должны были срочно выписать из детской больницы "Охматдет" в результате удара армии рф сегодня утром, сообщили в пресс-службе УЗ, передает УНН.
Многие пациенты и семьи, которые находились в Охматдете, - приезжие. Наш железнодорожный вокзал рядом, и УЗ приютит и отвезет, куда нужно, всех, кто имеет такую насущную необходимость (скажем, тех, кого должны были срочно выписать из больницы)
Отмечается, что уже первые маленькие пациенты ожидают отправки.
Дежурный контактный номер (24/7) Укрзализныци: +38 099 425 64 52.
В УЗ указали, что могут помочь:
Кроме того, сообщается, что партнеры УЗ с World Central Kitchen уже на месте - обеспечивают врачей и тех, кто оказывает помощь на месте, горячим питанием.
Дежурные и машины Укрзализныци находятся непосредственно возле больницы.
Дополнение
Ранее в УЗ сообщали, что один из рейсов Kyiv City Express 7317 из Караваевых Дач в направлении Святошина задерживается из-за обнаруженных на пути обломков после массированного обстрела Киева.
"Остальные поезда кольцевой электрички следуют по расписанию, влияния на график поездов дальнего следования нет", - написали в УЗ в Telegram.
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