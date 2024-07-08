Укрзализныця может приютить и отвезти куда нужно всех тех, кого должны были срочно выписать из детской больницы "Охматдет" в результате удара армии рф сегодня утром, сообщили в пресс-службе УЗ, передает УНН.

Многие пациенты и семьи, которые находились в Охматдете, - приезжие. Наш железнодорожный вокзал рядом, и УЗ приютит и отвезет, куда нужно, всех, кто имеет такую насущную необходимость (скажем, тех, кого должны были срочно выписать из больницы) - говорится в сообщении Укрзализныци.

Отмечается, что уже первые маленькие пациенты ожидают отправки.

Дежурный контактный номер (24/7) Укрзализныци: +38 099 425 64 52.

В УЗ указали, что могут помочь:

забрать на машине / микроавтобусе там, где вы сейчас (если нужна медицинская транспортировка, обязательно сообщите отдельно);

разместить и накормить в лаунже на вокзале;



отправить удобным поездом, если нужно домой или на лечение в другое место.



Кроме того, сообщается, что партнеры УЗ с World Central Kitchen уже на месте - обеспечивают врачей и тех, кто оказывает помощь на месте, горячим питанием.

Дежурные и машины Укрзализныци находятся непосредственно возле больницы.

Дополнение

Ранее в УЗ сообщали, что один из рейсов Kyiv City Express 7317 из Караваевых Дач в направлении Святошина задерживается из-за обнаруженных на пути обломков после массированного обстрела Киева.

"Остальные поезда кольцевой электрички следуют по расписанию, влияния на график поездов дальнего следования нет", - написали в УЗ в Telegram.

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