рф ударила ракетой не только по украинским детям и больнице "Охматдет", но и по дырявой системе международной безопасности. Об этом заявил глава ОП Андрей Ермак и резко ответил всем, кто говорит о необходимости садиться за стол переговоров, передает УНН.

Это был удар российской ракетой не только по украинским детям и больнице "Охматдет". Это был удар по дырявой системе международной безопасности, по самолюбию всех, кто говорит об уважении к международному праву. Интересно посмотреть в глаза тем, кто много говорит о необходимости садиться за стол переговоров, о каких-то российских условиях. С кем? С убийцами детей? Вы будете говорить с убийцей ваших детей? Если да, то назовите свое имя - написал Ермак в Telegram.

Он подчеркнул, что есть только Формула мира - единственный путь к справедливости.

Дополнение

В результате повторной атаки россиян на столицу, которая состоялась сегодня днем, погибли по меньшей мере семь человек. Еще трое получили ранения.

россияне нанесли ракетный удар по детской больнице "Охматдет" ракетой Х-101.