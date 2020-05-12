В украинского политзаключенного в РФ подозрение на COVID-19 - Денисова

"В украинского политзаключенного Сергея Бугайчука подозрение на заражение коронавирусной инфекцией - появились симптомы острой респираторной болезни: сухой кашель, повышенная температура, сильная головная боль и боль в суставах", - сообщила Денисова.

По ее информации, существенное ухудшение состояния здоровья Сергея произошло после того, как его этапировали из Брянского СИЗО в "ФКУСИЗО-7 УФСИН РОССИИ по г. Москве".

"По прибытию в московской тюрьме его поместили на 14-дневный карантин, который позже продлили до 21 дня, ведь российские врачи сообщили, что он контактировал с лицом, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19", - отметила омбудсмен.

Она отметила также, что администрация "ФКУ СИЗО-7 УФСИН РОССИИ по г. Москве", где содержится Сергей, до сих пор не обеспечила его надлежащей медицинской помощью - не сделан ни один анализ. Кроме того, не обеспечено средствами индивидуальной защиты и дезинфектором.

"Руководство пенитенциарного учреждения страны-оккупанта сознательно нарушает права гражданина Украины, предусмотренные пунктом 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН и статьей 17 Федерального Закона № 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений". Безотлагательно обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием принять срочные меры с целью надлежащего медико-санитарного обеспечения Сергея Бугайчука с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Подкомитета ООН по предупреждению пыток от 25.03.2020, а также способствовать получению им средств индивидуальной защиты и необходимого лечения", - написала Денисова.

Она также обратилась к международному сообществу продолжать давление на Российскую Федерацию, чтобы заставить страну-агрессора выполнять нормы международного права и не нарушать права украинских граждан, и способствовать скорейшему освобождению пленников Кремля.

Напомним, в июле 2018 года в России задержали украинского проводника Сергея Бугайчука. Тогда сообщалось что украинца задержали по подозрению в якобы перевозке оружия и продажи его в России.

По словам Денисовой, Бугайчука в РФ было осуждено к 9 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.