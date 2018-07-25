У Росії затримали українського провідника за підозрою в перевезенні зброї

Фейгін підтвердив інформацію про затримання.

Так, повідомляється, що Бугайчука затримали ще 11 липня за підозрою в перевезенні зброї і продажу її в Росії. Суд 12 липня обрав йому запобіжний захід у вигляді 2 місяців утримання під вартою. Зараз він перебуває в СІЗО "Лефортово", провину свою не визнає.

Нагадаємо, адвокат Марк Фейгін не зміг зустрітися з політв'язнем, українським журналістом Романом Сущенком. Але адвокат додав, що сподівається отримати право на зустріч з українським журналістом вже завтра.