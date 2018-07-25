У Росії затримали українського провідника за підозрою в перевезенні зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. У Росії затримали українського провідника Сергія Бугайчука. Про це УНН повідомив адвокат українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін, передає УНН.
Фейгін підтвердив інформацію про затримання.
Так, повідомляється, що Бугайчука затримали ще 11 липня за підозрою в перевезенні зброї і продажу її в Росії. Суд 12 липня обрав йому запобіжний захід у вигляді 2 місяців утримання під вартою. Зараз він перебуває в СІЗО "Лефортово", провину свою не визнає.
Нагадаємо, адвокат Марк Фейгін не зміг зустрітися з політв'язнем, українським журналістом Романом Сущенком. Але адвокат додав, що сподівається отримати право на зустріч з українським журналістом вже завтра.