В России задержали украинского проводника по подозрению в перевозке оружия

Фейгин подтвердил информацию о задержании.

Так, сообщается, что Бугайчука задержали еще 11 июля по подозрению в перевозке оружия и продаже его в России. Суд 12 июля избрал ему меру пресечения в виде 2 месяцев содержания под стражей. Сейчас он находится в СИЗО "Лефортово", вину свою не признает.

Напомним, адвокат Марк Фейгин не смог встретиться с политзаключенным, украинским журналистом Романом Сущенко. Но адвокат добавил, что надеется получить право на встречу с украинским журналистом уже завтра.