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В українського політв'язня в РФ підозра на COVID-19 - Денісова

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. В українського політв'язня Сергія Бугайчука, якого тримають у московській лікарні, підозра на зараження коронавірусною інфекцією. Про це повідомила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

В українського політв'язня в РФ підозра на COVID-19 - Денісова

“В українського політв’язня Сергія Бугайчука підозра на зараження коронавірусною інфекцією — з’явилися симптоми гострої респіраторної хвороби: сухий кашель, підвищена температура, сильний головний біль та біль у суглобах”, — повідомила Денісова.

За її інформацією, суттєве погіршення стану здоров’я у Сергія відбулося після того, як його етапували з Брянського СІЗО до “ФКУСИЗО-7 УФСИН РОССИИ по г. Москве”.

“По прибуттю до московської в’язниці його помістили на 14-денний карантин, який пізніше продовжили до 21 дня, адже російські лікарі повідомили, що він контактував з особою, у якої діагностували коронавірусну інфекцію COVID-19”, — зазначила омбудсмен.

Вона наголосила також, що адміністрація “ФКУ СИЗО-7 УФСИН РОССИИ по г. Москве”, де утримується Сергій, досі не забезпечила його належною медичною допомогою — не зроблено жодного аналізу. Крім того, не забезпечено засобами індивідуального захисту та дезінфектором.

“Керівництво пенітенціарної установи країни-окупанта свідомо порушує права громадянина України, передбачені пунктом 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН і статтею 17 Федерального Закону № 103-ФЗ „Про утримання під вартою підозрюваних і звинувачених у вчиненні злочинів“. Невідкладно звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою вжити термінових заходів з метою належного медико-санітарного забезпечення Сергія Бугайчука з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я та Підкомітету ООН з питань запобігання катуванням від 25.03.2020, а також сприяти отриманню ним засобів індивідуального захисту і необхідного лікування”, — написала Денісова.

Вона також звернулась до міжнародної спільноти продовжувати тиск на Російську Федерацію, щоб змусити країну-агресора виконувати норми міжнародного права та не порушувати права українських громадян, та сприяти якнайшвидшому звільненню бранців Кремля.

Нагадаємо, в липні 2018 року в Росії затримали українського провідника Сергія Бугайчука. Тоді повідомлялось що українця затримали за підозрою в начебто перевезенні зброї і продажу її в Росії. 

За словами Денісової, Бугайчука в РФ було засуджено до 9 років 6 місяців позбавлення волі в колонії суворого режиму.

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