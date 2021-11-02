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В Украине жесткий карантин нужно было вводить еще 3-4 недели назад - Степанов

Киев • УНН

 • 26342 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Украине еще три-четыре недели назад нужно было вводить жесткий карантин из-за быстрого распространения COVID-19. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил бывший министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

В Украине жесткий карантин нужно было вводить еще 3-4 недели назад - Степанов

Цитата

“Относительно карантинных ограничений, которые введены в столице начиная с 1 ноября, я считал и считаю, что менять стратегию надо было еще 3-4 недели назад. Делать это надо было по всей стране, когда мы увидели ураганное увеличение количества больных”, — рассказал Степанов.

Детали

Степанов подчеркнул, что это мнение поддерживают главные эпидемиологи страны.

Дополнение

Эпидемиолог Владимир Широбоков сообщил, что ситуация с коронавирусом в Украине — критическая и будет ухудшаться с каждым днем.

В Украине зафиксировано уже 2,95 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 1 ноября, — около 19,5 тысячи, скачок на 40% против показателя предыдущего — выходного — дня. Госпитализированы за сутки при этом почти 3,2 тысячи человек, что несколько меньше, чем накануне.

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