В Україні жорсткий карантин потрібно було вводити ще 3-4 тижні тому – Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. В Україні ще три-чотири тижні тому потрібно було вводити жорсткий карантин через швидке поширення COVID-19. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив колишній міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
Цитата
“Щодо карантинних обмежень, які введені в столиці починаючи з 1 листопада, я вважав і вважаю, що змінювати стратегію треба було ще 3-4 тижні тому. Робити — це треба було по всій країні, коли ми побачили ураганне збільшення кількості хворих”, — розповів Степанов.
Деталі
Степанов наголосив, що цю думку підтримують всі визначні епідеміологи країни.
Доповнення
Епідеміолог Володимир Широбоков повідомив, що ситуація з коронавірусом в Україні — критична і буде погіршуватися з кожним днем.
В Україні зафіксовано вже 2,95 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 1 листопада, — близько 19,5 тисячі, стрибок на 40% проти показника попереднього — вихідного — дня. Госпіталізовано за добу при цьому майже 3,2 тисячі осіб, що дещо менше, ніж напередодні.