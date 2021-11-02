В Україні жорсткий карантин потрібно було вводити ще 3-4 тижні тому – Степанов

Цитата

“Щодо карантинних обмежень, які введені в столиці починаючи з 1 листопада, я вважав і вважаю, що змінювати стратегію треба було ще 3-4 тижні тому. Робити — це треба було по всій країні, коли ми побачили ураганне збільшення кількості хворих”, — розповів Степанов.

Деталі

Степанов наголосив, що цю думку підтримують всі визначні епідеміологи країни.

Доповнення

Епідеміолог Володимир Широбоков повідомив, що ситуація з коронавірусом в Україні — критична і буде погіршуватися з кожним днем.

В Україні зафіксовано вже 2,95 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 1 листопада, — близько 19,5 тисячі, стрибок на 40% проти показника попереднього — вихідного — дня. Госпіталізовано за добу при цьому майже 3,2 тисячі осіб, що дещо менше, ніж напередодні.