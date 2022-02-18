В Украине уже 4,67 млн случаев COVID-19, за сутки - 34 938

КИЕВ. 18 февраля. УНН. В Украине зафиксировано уже 4,6 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 17 февраля, - почти 35 тысяч, на данный момент самое высокое значение с начала недели. При этом количество выздоровевших за сутки - более 29 тысяч, и подобный показатель держится уже три дня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.