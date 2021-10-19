В Украине уже 2,66 млн случаев COVID-19, за сутки - 15 579

КИЕВ. 19 октября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,66 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 18 октября, - 15,5 тысячи, рост на более чем половину по сравнению с показателем днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом 2,8 тысячи человек, что меньше показателя днем ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.