В Украине уже 2,303 млн случаев COVID-19, за сутки - 2 772

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,303 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 7 сентября, - почти 2,8 тысячи, на четверть больше по сравнению с показателем днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом более тысячи человек, вдвое больше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.