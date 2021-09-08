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В Украине уже 2,303 млн случаев COVID-19, за сутки - 2 772

В Украине уже 2,303 млн случаев COVID-19, за сутки - 2 772

Киев  •  УНН

 • 24175 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,303 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 7 сентября, - почти 2,8 тысячи, на четверть больше по сравнению с показателем днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом более тысячи человек, вдвое больше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

"За сутки 7 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 2772 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 1017 человек;
  • летальных исходов - 60;
  • выздоровели - 1411 человек.
  • протестировано: методом ПЦР - 28 990 человек, методом ИФА - 8110 человек, экспресс-тестами - 30 291 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2 303 276 человек;
  • выздоровели - 2 216 017 человек;
  • летальных исходов - 54 114;
  • проведено ПЦР-тестов - 12 160 175.

Детали

Из заболевших за прошлые сутки: детей - 254, медработников - 46.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (348), Харьковской (248), Черновицкой (197), Запорожской (178) и Львовской (157) областях.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности.

16 июня правительство смягчило карантинные ограничения в Украине и продлило действие карантина до октября.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Все области сейчас находятся в "зеленой" зоне.

В Украине усиление карантина возможно уже с 13 сентября. Министерство здравоохранения подало ходатайство в Кабинет министров Украины относительно перевода страны в "желтую" зону карантина, указали в Минздраве.

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