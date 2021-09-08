В Україні вже 2,303 млн випадків COVID-19, за добу - 2 772

КИЇВ. 8 вересня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,303 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 7 вересня, - майже 2,8 тисячі, на чверть більше проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому понад тисячу осіб, удвічі більше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.