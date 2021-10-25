В Украине потребление кислорода одним пациентом выросло в 5-6 раз - МЗ

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“COVID-19 тем и коварен, штамм” Дельта “тем и коварен, новый „Британский“ штамм тем и коварен, что у него ход совсем другой. Потребление (кислорода — ред.) одним пациентом выросло в 5-6 раз”, - рассказал Ляшко.

Детали

По его словам, 344 тонны жидкого кислорода в день потребляет Украина в больницах.

“Сегодня 289 учреждений здравоохранения автономные по обеспечению кислородом. Стоят кислородные станции, которые генерируют кислород. Но его не будет хватать, если мы не будем вакцинироваться. Кислород поступает туда, где он должен быть. Поэтому когда говорят, что кислорода осталось на 2-3 дня — это не значит, что его нет”, - рассказал министр.

Дополнение

Заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщал, что на фоне циркулирования в Украине штамма коронавируса “Дельта” нагрузки по обеспечению кислородом возрастает в разы, при этом два основных производителя кислорода, которые работают в государстве, остановились на регламентные работы .

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил , что на территории Украины уже зафиксировали мутацию “Дельта” -штаму коронавируса, которая получает распространение в Великобритании.