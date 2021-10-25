В Україні споживання кисню одним пацієнтом виросло у 5-6 разів – МОЗ

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“COVID-19 тим і підступний, штам „Дельта“ тим і підступний, новий „Британський“ штам тим і підступний, що в нього перебіг зовсім інший. Споживання (кисню — ред.) одним пацієнтом виросло в 5-6 разів”, — розповів Ляшко.

Деталі

За його словами, 344 тонни рідкого кисню в день споживає Україна у лікарнях.

“Сьогодні 289 закладів охорони здоров’я автономні по забезпеченню киснем. Стоять кисневі станції, які генерують кисень. Але його не вистачатиме, якщо ми не вакцинуватимемось. Кисень постачається туди, де він повинен бути. Тому коли говорять, що кисню залишилось на 2-3 дні — це не означає, що його немає”, — розповів міністр.

Доповнення

Заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомляв, що на тлі циркулювання в Україні штаму коронавірусу “Дельта” навантаження щодо забезпечення киснем зростає в рази, при цьому два основних виробники кисню, які працюють у державі, зупинилися на регламентні роботи.

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що на території України вже зафіксували мутацію “Дельта”-штаму коронавірусу, яка набуває поширення у Великій Британії.