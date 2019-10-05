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В Украине выбрали лучшего учителя

Киев • УНН

 • 15370 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Лучшим учителем Украины стала Наталья Кидалова, которая победила среди 3 тыс. учителей со всей Украины, принимавших участие в конкурсе Global Teacher Prize Ukraine. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС Украина.

В Украине выбрали лучшего учителя

Церемония награждения лучшего учителя состоялась в Национальной опере.

Победительница получит приз - 250 000 гривен, поездку на образовательный форум в Дубай и год обучения от организаторов - общественного союза "Освитория".

Global Teacher Prize - это всемирная премия, цель которой показать, что учителя - важны. Ее называют "Нобелевской премией для учителей" и уже в третий раз вручают в Украине.

В 2018 году это звание завоевал Александр Жук - учитель информатики из Запорожья. В 2017-м - учитель физики из Черновцов Пауль Пшеничка.

Напомним, Президент Зеленский встретился с педагогами.

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