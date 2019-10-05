В Україні обрали найкращого вчителя
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Найкращим вчителем України стала Наталя Кідалова, яка перемогла серед 3 тис. вчителів з усієї України, що брали участь у конкурсі Global Teacher Prize Ukraine. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВВС Україна.
Церемонія нагородження найкращого вчителя відбулася у Національній опері.
Переможниця отримає приз - 250 000 гривень, поїздку на освітній форум у Дубай та рік навчання від організаторів - громадської спілки "Освіторія".
Global Teacher Prize - це всесвітня премія, мета якої показати, що вчителі - важливі. Її називають "Нобелівською премією для вчителів" і вже втретє вручають в Україні.
У 2018 році це звання виборов Олександр Жук - вчитель інформатики із Запоріжжя. У 2017 - вчитель фізики з Чернівців Пауль Пшенічка.
Нагадаємо, Президент Зеленський зустрівся з освітянами.