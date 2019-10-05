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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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В Україні обрали найкращого вчителя

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Найкращим вчителем України стала Наталя Кідалова, яка перемогла серед 3 тис. вчителів з усієї України, що брали участь у конкурсі Global Teacher Prize Ukraine. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВВС Україна.

В Україні обрали найкращого вчителя

Церемонія нагородження найкращого вчителя відбулася у Національній опері.

Переможниця отримає приз - 250 000 гривень, поїздку на освітній форум у Дубай та рік навчання від організаторів - громадської спілки "Освіторія".

Global Teacher Prize - це всесвітня премія, мета якої показати, що вчителі - важливі. Її називають "Нобелівською премією для вчителів" і вже втретє вручають в Україні.

У 2018 році це звання виборов Олександр Жук - вчитель інформатики із Запоріжжя. У 2017 - вчитель фізики з Чернівців Пауль Пшенічка.

Нагадаємо, Президент Зеленський зустрівся з освітянами.

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