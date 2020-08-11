В Украине на нарушителей карантина наложили штрафов уже на более 8 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. За почти 6 месяцев в Украине нарушители карантина получили в судах штрафов на более 8 млн грн. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в Департаменте информационно-аналитической поддержки Национальной полиции Украины.
Так, по данным полиции, с 12 марта по 7 августа 2020 года в Украине составлено 21 700 административных протоколов за нарушение правил относительно карантина людей (ст. 44-3 КУоАП).
В суд было направлено 21 494 протоколов за нарушение правил относительно карантина людей, из которых принято решение о взыскании штрафа по 601 протоколу.
Сообщается, что по решению суда наложено 498 штрафов. Также по решению суда нарушители карантина получили в судах штрафов на сумму 8 700 901 грн. Отмечается, что было уплачено 487 900 грн штрафов.
Как указано, наибольшую сумму штрафов наложено в Днепропетровской области - 1 394 017 грн (с которых уплачено 0 грн), Львовской области - 969 000 грн (из которых оплачено 0 грн), Сумской области - 697 000 (из которых оплачено 85000 грн) и в Одесской области - 578 000 грн (из которых оплачено 34000 грн). В Киеве - 340 000 грн (из которых оплачено 0 грн).
Напомним, 1 июля Кабмин установил штрафы за пребывание без маски в общественных местах.
Кроме того, накануне министр здравоохранения Максим Степанов призвал усилить контроль за правилами безопасности по предотвращению распространения COVID-19 на фоне увеличения количества больных.
Добавим, что в Украине на 8:50 11 августа зафиксировано уже более 83 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев - опять более тысячи.