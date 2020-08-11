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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 88843 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102937 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128348 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108210 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128458 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101465 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102244 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104084 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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В Украине на нарушителей карантина наложили штрафов уже на более 8 млн грн

В Украине на нарушителей карантина наложили штрафов уже на более 8 млн грн

Киев  •  УНН

 • 31059 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. За почти 6 месяцев в Украине нарушители карантина получили в судах штрафов на более 8 млн грн. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в Департаменте информационно-аналитической поддержки Национальной полиции Украины.

Так, по данным полиции, с 12 марта по 7 августа 2020 года в Украине составлено 21 700 административных протоколов за нарушение правил относительно карантина людей (ст. 44-3 КУоАП).

В суд было направлено 21 494 протоколов за нарушение правил относительно карантина людей, из которых принято решение о взыскании штрафа по 601 протоколу.

Сообщается, что по решению суда наложено 498 штрафов. Также по решению суда нарушители карантина получили в судах штрафов на сумму 8 700 901 грн. Отмечается, что было уплачено 487 900 грн штрафов.

Как указано, наибольшую сумму штрафов наложено в Днепропетровской области - 1 394 017 грн (с которых уплачено 0 грн), Львовской области - 969 000 грн (из которых оплачено 0 грн), Сумской области - 697 000 (из которых оплачено 85000 грн) и в Одесской области - 578 000 грн (из которых оплачено 34000 грн). В Киеве - 340 000 грн (из которых оплачено 0 грн).

Напомним, 1 июля Кабмин установил штрафы за пребывание без маски в общественных местах.

Кроме того, накануне министр здравоохранения Максим Степанов призвал усилить контроль за правилами безопасности по предотвращению распространения COVID-19 на фоне увеличения количества больных.

Добавим, что в Украине на 8:50 11 августа зафиксировано уже более 83 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев - опять более тысячи.

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