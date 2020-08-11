В Україні на порушників карантину наклали штрафів вже на понад 8 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. За майже 6 місяців в Україні порушники карантину отримали в судах штрафів на понад 8 млн грн. Про це журналісту УНН повідомили у відповідь на запит у Департаменті інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України.
Так, за даними поліції, з 12 березня по 7 серпня 2020 року в Україні складено 21 700 адміністративних протоколів за порушення правил щодо карантину людей (ст. 44-3 КУпАП).
До суду було направлено 21 494 протоколів за порушення правил щодо карантину людей, з яких прийнято рішення про стягнення штрафу щодо 601 протоколу.
Повідомляється, що за рішенням суду накладено 498 штрафів. Також за рішенням суду порушники карантину отримали в судах штрафів на суму 8 700 901 грн. Зазначається, що було сплачено 487 900 грн штрафів.
Як вказано, найбільшу суму штрафів накладено у Дніпропетровській області – 1 394 017 грн (з яких сплачено 0 грн), Львівській області – 969 000 грн (з яких сплачено 0 грн), Сумській області – 697 000 (з яких сплачено 85000 грн) та в Одеській області – 578 000 грн (з яких сплачено 34000 грн). У місті Києві – 340 000 грн (з яких сплачено 0 грн).
Нагадаємо, 1 липня Кабмін встановив штрафи за перебування без маски у публічних місцях.
Крім того, напередодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав посилити контроль за правилами безпеки щодо запобігання поширення COVID-19 на фоні збільшення кількості хворих.
Додамо, що в Україні на 8:50 11 серпня зафіксовано вже понад 83 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків - знову більше ніж тисяча.