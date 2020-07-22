В Украине идентифицировали тело, которое боевики передали из ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Человеком, тело которого 21 июля боевики передали на подконтрольную Украине территорию, оказался сержант Ярослав Журавель, которого считали раненым во время обстрела со стороны вооруженных формирований вблизи населенного пункта Зайцево. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"После проведенной процедуры опознания и судебно-медицинской экспертизы тела, которое 21 июля представители российско-оккупационных войск передали на подконтрольную правительству Украины территорию, было установлено, что это сержант Ярослав Журавель, которого считали раненым во время обстрела со стороны вооруженных формирований РФ 13 июля эвакуационной группы вблизи населенного пункта Зайцево", - говорится в сообщении.
Отмечается, что церемония и прощание с героем состоится завтра, 23 июля, в 11:00 в селе Андреевка Верхнеднепровского района Днепропетровской области.
Напомним, накануне с временно оккупированной территории Украины боевики передали неидентифицированных тело. Считалось вероятным, что это - третий военнослужащий, которого до сих пор считали раненым после убийства морских пехотинцев 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево.
Как сообщал УНН, 13 июля незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли группу украинских военных, которые проводили эвакуацию тела бойца ВСУ в районе н. п. Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранение, еще один - боевое травмирование.