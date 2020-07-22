В Украине идентифицировали тело, которое боевики передали из ОРДЛО

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 103839 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113238 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118126 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 152509 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117335 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 142889 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104550 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102874 просмотра

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4 марта, 08:59 • 105230 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102330 просмотра

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В Украине идентифицировали тело, которое боевики передали из ОРДЛО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 июля. УНН. Человеком, тело которого 21 июля боевики передали на подконтрольную Украине территорию, оказался сержант Ярослав Журавель, которого считали раненым во время обстрела со стороны вооруженных формирований вблизи населенного пункта Зайцево. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"После проведенной процедуры опознания и судебно-медицинской экспертизы тела, которое 21 июля представители российско-оккупационных войск передали на подконтрольную правительству Украины территорию, было установлено, что это сержант Ярослав Журавель, которого считали раненым во время обстрела со стороны вооруженных формирований РФ 13 июля эвакуационной группы вблизи населенного пункта Зайцево", - говорится в сообщении.

Отмечается, что церемония и прощание с героем состоится завтра, 23 июля, в 11:00 в селе Андреевка Верхнеднепровского района Днепропетровской области.

Напомним, накануне с временно оккупированной территории Украины боевики передали неидентифицированных тело. Считалось вероятным, что это - третий военнослужащий, которого до сих пор считали раненым после убийства морских пехотинцев 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево.

Как сообщал УНН, 13 июля незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли группу украинских военных, которые проводили эвакуацию тела бойца ВСУ в районе н. п. Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранение, еще один - боевое травмирование.

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