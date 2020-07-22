В Україні ідентифікували тіло, яке бойовики передали з ОРДЛО

"Після проведеної процедури упізнання та судово-медичної експертизи тіла, яке 21 липня представники російсько-окупаційних військ передали на підконтрольну Уряду України територію, було встановлено, що це сержант Ярослав Журавель, якого вважали пораненим під час обстрілу з боку збройних формувань РФ 13 липня евакуаційної групи поблизу населеного пункту Зайцеве", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що церемонія вшанування та прощання із героєм відбудеться завтра, 23 липня, о 11:00 у селі Андріївка Верхньодніпровського району Дніпропетровської області.



Нагадаємо, напередодні з тимчасово окупованої території України бойовики передали неідентифіковане тіло. Вважалося ймовірним, що це – третій військовослужбовець, якого до цього часу вважали пораненим після вбивства морських піхотинців 13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве.

Як повідомляв УНН, 13 липня незаконні збройні формування на Донбасі обстріляли групу українських військових, які проводили евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі н. п. Зайцеве. Унаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець отримав поранення, ще один — бойове травмування.