В Украину движется антициклон "Xelat": какой будет погода
Киев • УНН
Антициклон "Xelat" будет влиять на погоду в Украине 24 октября. Ожидается сухая погода без осадков, температура днем +11+16°C, на севере несколько прохладнее.
На погодный язык в Украине 24 октября будет влиять антициклон с названием «Xelat», сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, передает УНН.
По прогнозам Диденко, 24-го октября в Украине будет без осадков. Впрочем на севере, в центре и на востоке порывы северо-западного ветра могут достигать 8-13 метров в секунду.
Ночью в Украине предполагается +2+8 градусов, завтра днем +11+16, в северной части несколько похолодает. +9+12 градусов.
В Киеве четверг будет сухим, солнечным, ветреным и немного свежее, около +12 градусов.
В дальнейшем в Украине существенных изменений в погоде не ожидается, дожди с 28-го октября отменяются, рассказала синоптик.
Напомним
В Украине 23 октября ожидается сухая погода с температурой ночью 2-7°, днем 11-16°. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. В Киеве ночью 5-7°, днем 12-14°.