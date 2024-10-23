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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украину движется антициклон "Xelat": какой будет погода

В Украину движется антициклон "Xelat": какой будет погода

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 10:19  •  7060 просмотра

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Антициклон "Xelat" будет влиять на погоду в Украине 24 октября. Ожидается сухая погода без осадков, температура днем +11+16°C, на севере несколько прохладнее.

На погодный язык в Украине 24 октября будет влиять антициклон с названием «Xelat», сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, передает УНН

По прогнозам Диденко, 24-го октября в Украине будет без осадков. Впрочем на севере, в центре и на востоке порывы северо-западного ветра могут достигать 8-13 метров в секунду.

Ночью в Украине предполагается +2+8 градусов, завтра днем +11+16, в северной части несколько похолодает. +9+12 градусов.

В Киеве четверг будет сухим, солнечным, ветреным и немного свежее, около +12 градусов.

В дальнейшем в Украине существенных изменений в погоде не ожидается, дожди с 28-го октября отменяются, рассказала синоптик.

Напомним 

В Украине 23 октября ожидается сухая погода с температурой ночью 2-7°, днем 11-16°. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. В Киеве ночью 5-7°, днем 12-14°.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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