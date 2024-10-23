До України суне антициклон "Xelat": якою буде погода
Київ • УНН
Антициклон "Xelat" впливатиме на погоду в Україні 24 жовтня. Очікується суха погода без опадів, температура вдень +11+16°C, на півночі дещо прохолодніше.
На погодній мови в Україні 24 жовтня впливатиме антициклон з назвою "Xelat", повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
За прогнозами Діденко, 24-го жовтня в Україні буде без опадів. Втім на півночі, у центрі та на сході пориви північно-західного вітру можуть досягати 8-13 метрів за секунду.
Вночі в Україні передбачається +2+8 градусів, завтра вдень +11+16, у північній частині дещо похолоднішає. +9+12 градусів.
У Києві четвер буде сухим, сонячним, вітряним та трохи свіжішим, близько +12 градусів.
Надалі в Україні істотних змін у погоді не очікується, дощі з 28-го жовтня відміняються, розповіла синоптикиня.
Нагадаємо
В Україні 23 жовтня очікується суха погода з температурою вночі 2-7°, вдень 11-16°. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. У Києві вночі 5-7°, вдень 12-14°.