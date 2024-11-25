В Украине запускают реестр домашних животных: что нужно знать владельцам
Киев • УНН
Минагрополитики запускает Единый государственный реестр домашних животных на платформе Дія.Engine. Сначала состоится авторизация ветврачей, а затем начнется регистрация котов, собак и хорьков.
В Украине запускают Единый государственный реестр домашних животных, запуск будет проведен в два этапа: сначала - авторизация ветврачей, затем - регистрация животных, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль в понедельник в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Стартует первый этап запуска Единого государственного реестра домашних животных. Сегодня открыта авторизация для ветврачей", - сообщил Коваль.
Что такое Единый государственный реестр домашних животных
Это государственный реестр на платформе Дія.Engine. Здесь будут храниться данные о котах, собаках и хорьках: кличка и описание животного, информация о вакцинации и биостерилизации, контакты владельцев или держателей, и другие существенные для здоровья животного данные.
Цель этого Реестра:
- помочь эффективнее предотвращать распространение опасных болезней;
- гармонизировать украинское законодательство по обращению с животными с европейским;
- формировать культуру ответственных владельцев, которые должным образом заботятся о своих любимцах.
"Реестр будет внедрен в два этапа. На первом этапе, который уже стартовал, Минагрополитики сосредоточится на привлечении ветеринарных клиник и врачей к работе с платформой", - сообщил министр.
Как авторизоваться
- Подать заявку в Госпродпотребслужбу. Для этого руководитель учреждения ветеринарной медицины заполняет заявление в кабинете в Реестре - это занимает не более 30 минут. Госпродпотребслужба должна проверить данные в заявлении в течение 10 рабочих дней, согласовать или отклонить заявление и отправить уведомление о результате рассмотрения на электронную почту заявителя.
- После подтверждения авторизации руководитель ветеринарного учреждения сможет внести в Реестр данные о ветеринарных врачах, которые непосредственно будут регистрировать четвероногих пациентов в Реестре. После этого ветврачи-агенты по регистрации должны зайти в свои кабинеты в Реестре и дозаполнить данные о себе.
- После успешной авторизации ветеринарное учреждение будет готово начать регистрацию домашних животных вместе с официальным стартом второго этапа запуска Реестра - кампании по регистрации животных, о которой будет объявлено дополнительно.
Ознакомиться с полной информацией о Реестре, процессе авторизации ветеринарных учреждений и процессе регистрации домашних животных можно на официальном сайте vet.pet.gov.ua.
В Украине запустят Единый государственный реестр домашних животных27 авг. 2024, 13:10 • 12741 просмотр