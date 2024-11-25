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В Украине запускают реестр домашних животных: что нужно знать владельцам

В Украине запускают реестр домашних животных: что нужно знать владельцам

Киев  •  УНН

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Минагрополитики запускает Единый государственный реестр домашних животных на платформе Дія.Engine. Сначала состоится авторизация ветврачей, а затем начнется регистрация котов, собак и хорьков.

В Украине запускают Единый государственный реестр домашних животных, запуск будет проведен в два этапа: сначала - авторизация ветврачей, затем - регистрация животных, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Стартует первый этап запуска Единого государственного реестра домашних животных. Сегодня открыта авторизация для ветврачей", - сообщил Коваль.

Что такое Единый государственный реестр домашних животных

Это государственный реестр на платформе Дія.Engine. Здесь будут храниться данные о котах, собаках и хорьках: кличка и описание животного, информация о вакцинации и биостерилизации, контакты владельцев или держателей, и другие существенные для здоровья животного данные.

Цель этого Реестра:

  • помочь эффективнее предотвращать распространение опасных болезней;
  • гармонизировать украинское законодательство по обращению с животными с европейским;
  • формировать культуру ответственных владельцев, которые должным образом заботятся о своих любимцах.

"Реестр будет внедрен в два этапа. На первом этапе, который уже стартовал, Минагрополитики сосредоточится на привлечении ветеринарных клиник и врачей к работе с платформой", - сообщил министр.

Как авторизоваться

  1. Подать заявку в Госпродпотребслужбу. Для этого руководитель учреждения ветеринарной медицины заполняет заявление в кабинете в Реестре - это занимает не более 30 минут. Госпродпотребслужба должна проверить данные в заявлении в течение 10 рабочих дней, согласовать или отклонить заявление и отправить уведомление о результате рассмотрения на электронную почту заявителя. 
  2. После подтверждения авторизации руководитель ветеринарного учреждения сможет внести в Реестр данные о ветеринарных врачах, которые непосредственно будут регистрировать четвероногих пациентов в Реестре. После этого ветврачи-агенты по регистрации должны зайти в свои кабинеты в Реестре и дозаполнить данные о себе.
  3. После успешной авторизации ветеринарное учреждение будет готово начать регистрацию домашних животных вместе с официальным стартом второго этапа запуска Реестра - кампании по регистрации животных, о которой будет объявлено дополнительно.

Ознакомиться с полной информацией о Реестре, процессе авторизации ветеринарных учреждений и процессе регистрации домашних животных можно на официальном сайте vet.pet.gov.ua.

В Украине запустят Единый государственный реестр домашних животных27 авг. 2024, 13:10 • 12741 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
ministerstvo-ahrarnoi-polityky-ta-prodovolstva-ukrainaМинистерство аграрной политики и продовольствия Украины
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