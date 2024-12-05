В Украине запретят перевод медиков в пехоту: Зеленский ввел в действие решение СНБО
Киев • УНН
Президент подписал указ о запрете назначения медиков на военные должности, не связанные с медицинской практикой. Кабмин имеет месяц на внедрение изменений и пересмотр условий бронирования медработников.
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно дополнительного нормативно-правового урегулирования установления на период действия военного положения запрета на назначение лиц с медицинским образованием на должности военной службы, передает УНН.
Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 декабря 2024 года " относительно противодействия угрозам национальной безопасности Украины в сфере здравоохранения в особый период
Так, согласно решению СНБО, кабмину поручено:
- принять в месячный срок решение о дополнительном нормативно-правовом урегулировании установления на период действия военного положения запрета на назначение лиц с медицинским образованием на должности военной службы, непосредственно не связанные с медицинской практикой (службой), кроме случаев, когда это назначение происходит по собственному желанию такого лица;
- проработать в месячный срок вопрос о целесообразности пересмотра условий и механизма бронирования во время действия военного положения военнообязанных медицинских работников, специалистов по реабилитации и других работников сферы здравоохранения, работающих по основному месту работы в учреждениях здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, имеющих статус неприбыльных и являющихся поставщиками медицинских услуг по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения, в частности относительно:
- 1. снятие ограничений по количеству (в процентах) военнообязанных работников учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, учреждений общественного здоровья, учреждений, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз, центров крови, для которых работа в соответствующих учреждениях является основным местом работы, независимо от военно-учетной специальности;
- 2. установление обязанности для областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций согласовывать с соответствующими центральными органами исполнительной власти критерии, по которым областными, Киевской и Севастопольской городскими государственными администрациями в особый период осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других воинских формирований в особый период;
- принять исчерпывающие меры с целью регистрации в месячный срок в реестре субъектов хозяйствования в сфере здравоохранения центральной базы данных электронной системы здравоохранения всех учреждений здравоохранения ведомственного подчинения и обеспечения их работы с электронной системой здравоохранения;
- активизировать внедрение медицинской информационной системы в военно-медицинских учреждениях воинских формирований и воинских частях;
- обеспечить обязательный электронный учет раненых / травмированных / больных военнослужащих сил обороны и электронное ведение медицинской документации в военно-медицинских учреждениях военных формирований;
- принять меры по внедрению электронных направлений военнослужащих сил обороны в гражданские медицинские учреждения для получения ими медицинской и / или реабилитационной помощи;
Зеленский назначил нового командующего Сухопутных войск ВСУ: кто он29 нояб. 2024, 15:00 • 19898 просмотров