В Украине запретят перевод медиков в пехоту: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно дополнительного нормативно-правового урегулирования установления на период действия военного положения запрета на назначение лиц с медицинским образованием на должности военной службы, передает УНН.

Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 декабря 2024 года " относительно противодействия угрозам национальной безопасности Украины в сфере здравоохранения в особый период