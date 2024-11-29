Зеленский назначил нового командующего Сухопутных войск ВСУ: кто он

Новым командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины назначен Михаил Драпатый. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

... вместе с Главкомом приняли несколько кадровых решений для нашей армии. Новым командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины назначен Михаил Драпатый. Заместителем Главнокомандующего Вооруженными силами назначен Олег Апостол - написал Зеленский.

По его словам, генерал-майор Михаил Драпатый успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил. Полковник Олег Апостол - опытный командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Оба доказали свою эффективность в боях.

"Главная задача-ощутимо повысить боеспособность нашей армии, обеспечить качество подготовки военнослужащих и внедрять инновационные подходы к управлению людьми в Вооруженных Силах Украины. Украинской армии нужны внутренние изменения для полного достижения целей нашего государства", - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

До этого командующим Сухопутными войсками ВСУ был Александр Павлюк. Он был назначен командующим 11 февраля 2024 года.