В Украине за минувшие сутки произошло 343 природных пожара, пожарные спасли от огня косулю в Одесской области, сообщили в четверг в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

"343 пожара в экосистемах Украины возникло за последние сутки. Это 280,65 га выжженной земли", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

Как рассказали в ГСЧС, в Одесской области во время ликвидации пожара сухой растительности и кустарников, чрезвычайники спасли обессиленную от жары, беззащитную и напуганную косулю.

"Спасатели напоили ее прохладной водой. Животное передадут в местное лесничество, где о нем позаботятся до полного выздоровления", - указали в ГСЧС.

Между тем, как сообщается, более чем третьи сутки подряд чрезвычайники Киевской области ликвидируют возгорания лесной подстилки и сухой травы.

"Выжженная раскаленная земля. Температура в тени +35, но повсюду светит солнце. Огонь быстро распространяется по сухостою. Метр за метром ребята проливают водой очаги пожара, но даже в тех местах, где только что потушили огонь, вновь возгораются корни поваленных деревьев", - отметили в ГСЧС.

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