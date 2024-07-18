Киев • УНН
В Украине за сутки произошло 343 природных пожара, выжжено 280,65 га земли. В Одесской области спасатели спасли косулю во время тушения пожара, а в Киевской области третьи сутки борются с лесными возгораниями.
В Украине за минувшие сутки произошло 343 природных пожара, пожарные спасли от огня косулю в Одесской области, сообщили в четверг в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
"343 пожара в экосистемах Украины возникло за последние сутки. Это 280,65 га выжженной земли", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.
Как рассказали в ГСЧС, в Одесской области во время ликвидации пожара сухой растительности и кустарников, чрезвычайники спасли обессиленную от жары, беззащитную и напуганную косулю.
"Спасатели напоили ее прохладной водой. Животное передадут в местное лесничество, где о нем позаботятся до полного выздоровления", - указали в ГСЧС.
Между тем, как сообщается, более чем третьи сутки подряд чрезвычайники Киевской области ликвидируют возгорания лесной подстилки и сухой травы.
"Выжженная раскаленная земля. Температура в тени +35, но повсюду светит солнце. Огонь быстро распространяется по сухостою. Метр за метром ребята проливают водой очаги пожара, но даже в тех местах, где только что потушили огонь, вновь возгораются корни поваленных деревьев", - отметили в ГСЧС.
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