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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине в этом году допустили к эксплуатации более 70 образцов отечественных беспилотных авиационных систем

В Украине в этом году допустили к эксплуатации более 70 образцов отечественных беспилотных авиационных систем

Киев  •  УНН

3 июля 2024, 12:02  •  9740 просмотра

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С начала 2024 года министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации более 70 образцов беспилотных авиационных комплексов (БпАК) отечественного производства, которые выполняют различные задачи по разведке, корректировке огня артиллерии и поражению объектов противника.

С начала 2024 года Минобороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации более 70 образцов беспилотных авиационных комплексов (БпАК)  отечественного производства. Об этом сообщили в среду в Минобороны, передает УНН

"За 6 месяцев 2024 года Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации более 70 образцов беспилотных авиационных комплексов (БпАК). Все эти беспилотники являются продуктом отечественного производства. Для сравнения, в прошлом году Министерство утвердило около 60 БпАК различного назначения", - говорится в сообщении Минобороны.  

Отмечается, что эти беспилотники стали важными активами на поле боя, выполняя широкий спектр задач:

  • Проведение разведки вражеских позиций как на линии соприкосновения, так и в тылу противника;
  • Корректировка артиллерийского огня с высокой точностью;
  • Нанесение ударов по вражеской технике, укреплениям и арсеналам.

Дополнение 

В ведомстве также рассказали, что согласно информации Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, процедура получения номенклатурного кода НАТО для нового образца вооружения и военной техники (ВВТ) упрощена до 10 дней. Образцы ВВТ отечественного производства, которые прошли кодификацию, разрешено закупать за средства государственного бюджета.

По некоторым показателям роботизированные технологии преобладают на поле боя над "традиционным" оружием - "АЭРОРАЗВЕДКА"2 июля 2024, 06:55 • 61823 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаТехнологии
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
natoNATO
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