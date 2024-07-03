В Украине в этом году допустили к эксплуатации более 70 образцов отечественных беспилотных авиационных систем

С начала 2024 года Минобороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации более 70 образцов беспилотных авиационных комплексов (БпАК) отечественного производства. Об этом сообщили в среду в Минобороны, передает УНН.

"За 6 месяцев 2024 года Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации более 70 образцов беспилотных авиационных комплексов (БпАК). Все эти беспилотники являются продуктом отечественного производства. Для сравнения, в прошлом году Министерство утвердило около 60 БпАК различного назначения", - говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что эти беспилотники стали важными активами на поле боя, выполняя широкий спектр задач:

Проведение разведки вражеских позиций как на линии соприкосновения, так и в тылу противника;

Корректировка артиллерийского огня с высокой точностью;



Нанесение ударов по вражеской технике, укреплениям и арсеналам.



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В ведомстве также рассказали, что согласно информации Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, процедура получения номенклатурного кода НАТО для нового образца вооружения и военной техники (ВВТ) упрощена до 10 дней. Образцы ВВТ отечественного производства, которые прошли кодификацию, разрешено закупать за средства государственного бюджета.

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