В Украине резко возросло количество лудоманов: детали

В Украине за год увеличилось количество лудоманов: 12 807 украинцев сейчас находится в соответствующем реестре. Об этом сообщает Opendatabot, передает УНН.

Детали

В 2025 году количество лудоманов увеличилось в три раза по сравнению с предыдущим годом. В прошлом году в Реестр лудоманов добавилось 9 389 человек - еще 1 496 исключили из списка, потому что закончился срок ограничения.

За время от момента создания в Реестре лудоманов побывало более 14 тысяч украинцев. Из них 99% украинцев оказались там по собственной воле. При этом количество обращений растет: за первые два месяца 2025 года в Реестр уже внесено 1 719 человек. Это на 10% больше, чем в 2024 году.

Только 1% - это люди, доступ которым ограничен по решению Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). За период существования реестра таких решений было 169. В то же время, по решению суда в Реестр не попал еще ни один человек.

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