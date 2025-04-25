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В Україні різко зросла кількість лудоманів: деталі

Київ • УНН

 • 996 перегляди

Кількість українців у Реєстрі лудоманів зросла втричі за рік і сягнула 12 807 осіб. З початку 2025 року до реєстру внесено 1719 людей, що на 10% більше, ніж торік.

В Україні різко зросла кількість лудоманів: деталі

В Україні за рік збільшилась кількість лудоманів: 12 807 українців наразі перебуває у відповідному реєстрі. Про це повідомляє Opendatabot, передає УНН.

Деталі

У 2025 році кількість лудоманів збільшилась у три рази порівняно з попереднім роком. Торік до Реєстру лудоманів додалось 9 389 осіб - ще 1 496 виключили зі списку, тому, що закінчився термін обмеження.

За час від моменту створення у Реєстрі лудоманів побувало понад 14 тисяч українців. З них 99% українців опинились там з власної волі. При цьому кількість звернень росте: за перші два місяці 2025 року до Реєстру вже внесено 1 719 осіб. Це на 10% більше, ніж у 2024 році.

Лише 1% — це люди, доступ яким обмежено за рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). За період існування реєстру таких рішень було 169. Водночас, за рішенням суду до Реєстру не потрапила ще жодна людина.

Під виглядом боротьби з лудоманією серед військових Гетманцев хоче взяти під контроль ліцензування лотерей – Кучухідзе24.04.24, 17:51 • 168773 перегляди

Євген Устименко

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