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В Украине продолжается работа над созданием нового суда для рассмотрения административных дел - ОП

В Украине продолжается работа над созданием нового суда для рассмотрения административных дел - ОП

Киев  •  УНН

 • 2116 просмотра

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В Украине продолжается работа над созданием нового суда для рассмотрения административных дел, что является требованием МВФ. Верховная Рада отправила на доработку все три законопроекта о создании Высшего административного суда.

Сейчас идет работа над созданием нового суда для рассмотрения административных дел. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая во время пресс-конференции в пятницу, передает корреспондент УНН.

Детали

«Для обеспечения нашего евроинтеграционного процесса в сфере судебной системы необходимо создать, в частности, новый суд для рассмотрения административных дел, а также обеспечить высокий уровень доверия к этому суду путем отбора и проверки кандидатов в судьи на предмет добропорядочности и профессионализма», - сказала Мудрая.

По ее словам, продолжается совместная с Верховной Радой и Кабмином работа над созданием суда для рассмотрения административных дел.

«Как раз сейчас вместе с парламентом и правительством идет работа над созданием соответствующего суда, над законодательством, которым будет такой суд создан», - рассказала Мудрая.

Дополнение

В июне заместитель руководителя ОП Мудра провела встречу с представителями Программы USAID «Справедливость для всех» и ее руководителем Дэвидом М. Воном. Во время встречи они обсудили создание Высшего административного суда с учетом положительного опыта формирования других судов.

«Судебно-юридическая газета» сообщала 3 декабря, что Верховная Рада провалила все три законопроекта, которые предусматривают создание в Украине нового специализированного суда - Высшего административного суда (ВАС), который является требованием МВФ.

МВФ требует принятия закона о новом спецсуде до конца декабря 2024 года.

Отмечается, что первый проект №12206 о порядке создания Высшего суда по публично-правовым спорам подал заместитель председателя фракции «Слуга народа» Андрей Мотовиловец.

Впоследствии второй альтернативный законопроект о создании Высшего специализированного административного суда №12206-1 внес Кабмин в лице вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции - министра юстиции Ольги Стефанишиной.

Председатель Комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов внес еще один законопроект №12206-2.

Также отмечается, что все три законопроекта не предусматривают применения модели ГРМЭ, как того требует МВФ.

Таким образом, все три проекта отправлены на доработку. Впрочем, согласно требованиям МВФ, как указано, один из вариантов придется принять.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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