В Украине появится торговое представительство Японии

Министерство экономики Украины завершило регистрацию представительства Японской организации по развитию внешней торговли (JETRO). Об этом заявили в Министерстве экономики Украины, передает УНН.

Детали

Ожидается, что открытие такого представительства позволит углубить торговые связи между странами.

В министерстве объясняют, что открытие представительства ускорит внедрение японских технологий в Украине и откроет новые рынки для продукции японских брендов, которая будет производиться в нашей стране.

Україна отримає кредит на 3,3 млрд доларів від Японії, який погасять доходами від заморожених активів рф – ЗМІ

Как отметил заместитель Министра экономики Украины, торговый представитель Украины Тарас Качка, открытие офиса JETRO в Украине является «стратегическим шагом», который стал возможным благодаря продуктивным переговорам с японским правительством.

По его словам, это «знаменует собой начало новой эры сотрудничества» между Японией и Украиной.

Мы стремимся создать привлекательную бизнес-среду, которая будет привлекать японские инвестиции и способствовать прочному партнерству между украинскими и японскими компаниями - подчеркнул Качка.

Дополнение

В Минэкономики добавляют, что Япония планирует предоставить 188 млн долларов на поддержку проектов экономического восстановления Украины.

Среди приоритетов Украины - энергетика, ЖКХ, критическая инфраструктура, гуманитарное разминирование и поддержка бизнеса.

Напомним,

Премьер-министр Японии Фумио Кишида пообещал, что его страна будет усиливать усилия, чтобы поддержать Украину в области энергетики, и чтобы восстановить безопасную жизнь миллионов людей.