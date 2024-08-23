В Украине намолотили 32 млн тонн нового урожая, начали собирать сахарную свеклу

Украинские аграрии намолотили уже 28,59 млн тонн зерновых и 3,42 млн тонн масличных культур, начали собирать сахарную свеклу, пишет УНН со ссылкой на данные Минагрополитики.

Детали

"В Украине намолочено 32,02 млн тонн нового урожая, который собран на площади 8 040,3 тыс. га. Аграрии Винницкой области начали уборку сахарной свеклы, которая выкопана на площади 200 га", - говорится в сообщении.

В общем, как указано, собрано 28,59 млн тонн зерновых и 3,42 млн тонн масличных:

пшеницы - обмолочено на площади 4 858,9 тыс. га, намолочено 21,74 млн. тонн;

ячменя - обмолочено 1 399,2 тыс. га, намолочено 5,5 млн тонн;

гороха - обмолочено на площади 207,6 тыс. га, намолочено 458,5 тыс. тонн.

проса - обмолочено 11,9 тыс. га, намолочено 20 тыс. тонн.

гречихи - обмолочено 4,3 тыс. га, намолочено 6,2 тыс. тонн.

рапса - обмолочено 1 227,7 тыс. га, намолочено 3 361,9 тыс. тонн семян.

По уборке зерновых лидируют аграрии Одесской области - там обмолочено 1080,7 тыс. га.

Самая высокая урожайность в Хмельницкой области с показателем 65,5 ц/га.

7 областей уже собирают подсолнечник, который обмолочен на 46,7 тыс. га. Четыре области приступили к уборке сои которая обмолочена на площади 6,6 тыс. га.

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