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В Україні намолотили 32 млн тонн нового врожаю, розпочали збирати цукрові буряки

В Україні намолотили 32 млн тонн нового врожаю, розпочали збирати цукрові буряки

Київ • УНН

 • 39594 перегляди

Аграрії зібрали 28,59 млн тонн зернових та 3,42 млн тонн олійних культур на площі 8 040,3 тис. га. Лідером зі збору зернових є Одеська область, а найвища урожайність - у Хмельницькій області.

Українські аграрії намолотили вже 28,59 млн тонн зернових та 3,42 млн тонн олійних культур, розпочали збирати цукрові буряки, пише УНН з посиланням на дані Мінагрополітики.

Деталі

"В Україні намолочено 32,02 млн тонн нового врожаю, який зібраний на площі 8 040,3 тис. га.  Аграрії Вінниччини розпочали збирання цукрових буряків, які викопані на площі 200 га", - ідеться у повідомленні.

Загалом, як вказано, зібрано 28,59 млн тонн зернових та 3,42 млн тонн олійних:

  • пшениці – обмолочено на площі 4 858,9 тис. га , намолочено 21,74 млн. тонн;
  • ячменю – обмолочено 1 399,2 тис. га , намолочено 5,5 млн тонн;
  • гороху – обмолочено на площі 207,6 тис. га,  намолочено 458,5 тис. тонн.
  • проса - обмолочено 11,9 тис. га, намолочено 20 тис. тонн.
  • гречки - обмолочено 4,3 тис. га,  намолочено 6,2 тис. тонн.
  • ріпаку - обмолочено 1 227,7 тис. га, намолочено 3 361,9 тис. тонн насіння.

По збиранню зернових лідирують аграрії Одещини – там обмолочено 1080,7 тис. га.

Найвища урожайність в Хмельницькій області з показником 65,5 ц/га.

7 областей вже збирають соняшник, який обмолочено на 46,7 тис. га. Чотири області приступили до збирання сої яка обмолочена на площі 6,6 тис. га.

Вплив спеки на врожай: ранні культури постраждали менше, втрати пізніх можуть сягнути 10-15%07.08.24, 18:02 • 28028 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаАгроновини

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