В Украине наблюдается тенденция к снижению процентных ставок по депозитам - экономический эксперт

Объемы депозитов в Украине растут, но есть тенденция к снижению процентных ставок по ним. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий.

Объемы депозитов растут, причем растут и депозиты срочные, за которые платят эти проценты (11-12% на депозиты в гривне - ред.) и в принципе депозиты - остатки на карточных счетах, на которые почти не начисляются никакие проценты... Депозиты больше несут в государственные банки, в первую очередь потому, что государственные банки более заинтересованы в привлечении депозита. Потому что они более активно кредитуют экономику, чем частные, особенно те банки, которые с иностранным капиталом, - отметил Паращий.

По его словам, ставки по депозитам для населения остаются относительно стабильными, однако есть тенденция к снижению, потому что НБУ снижает свою ставку.

"Но существенного снижения пока нет, ставки в среднем где-то 11-12% (на депозиты - ред.) в гривне", - отметил Паращий.

Он добавил, что проценты по депозитам в иностранной валюте почти не растут. Это по мнению эксперта связано с тем, что ставки по вкладам, например, в долларах такие, что зарабатывать на них не получается. В то же время Паращий отметил, что наблюдается небольшой прирост валютных сбережений в банках, однако он не связан с депозитами. Гривневые депозиты, по его словам, предлагают гораздо более интересные условия, даже с учетом ожидаемой девальвации.

Кроме того, по данным эксперта, в Украине есть также спрос на кредиты.

Спрос на кредиты конечно есть, кредитный портфель растет. При этом нет такой тенденции, что кредиты не возвращаются. То есть качество кредитов, которые выдаются, оно в принципе хорошее и заемщики придерживаются в большинстве условий, - отметил Паращий.

Он добавил, что средняя ставка по кредитам для населения в районе 30-35%.

Напомним

Соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка поделилась советами по выбору надежного банка для депозитов, расчету пассивного дохода от депозитов и учету таких факторов, как процентные ставки, сроки депозитов, налоги и колебания валютных курсов, чтобы сохранить и приумножить сбережения в условиях экономической нестабильности.

Кроме того, эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание, чтобы обезопасить себя от потери средств. Среди прочего, эксперт советует при получении кредита всегда рассчитывать на худший сценарий. В частности следует оценивать собственные возможности погашения займа в условиях уменьшения доходов или возникновения непредвиденных расходов. На что еще обращать внимание при получении кредитов, читайте по ссылке.