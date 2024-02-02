В Украине на рынке труда появилось более 40 новых профессий

В Украине на рынке труда появились 42 новые профессии, в частности в сфере ИТ, здравоохранения, социальной, финансовой. Соответствующие изменения были внесены в Классификатор профессий. Об этом сообщает Министерство экономики, пишет УНН.

Осовремениваем перечень профессий в соответствии с требованиями времени и потребностями рынка труда. Больше всего изменений в сфере ИТ-технологий, где появится 29 новых профессий, соответствующих реалиям и востребованных работодателями. Также новые профессии отныне в медицинской сфере, финансовой. Добавляем профессии, в которых возникла потребность в связи с войной и преодолением ее последствий, в частности, теперь есть специалисты по разминированию, в медицинской отрасли - протезисты-ортезисты. Всего в Классификатор профессий добавили 42 новые позиции, - сообщила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Детали

Так, по предложению Министерства цифровой трансформации классификатор профессий дополнен 29 новыми профессиональными названиями работ ІТ-сферы, в частности:

Администратор веб-ресурсов;

Аналитик мобильных приложений;

Инженер по искусственному интеллекту;

Разработчик искусственного интеллекта;

Разработчик архитектуры программного обеспечения (информационные технологии);

Разработчик облачной архитектуры;

Специалист по безопасности электронных коммуникаций и тому подобное.

В то же время из классификатора профессий изъяли 9 устаревших названий профессий, например, "Программист прикладной", "Программист системный", "Инженер по применению компьютеров", "Аналитик программного обеспечения и мультимедиа".

Кроме этого, в Классификатор профессий внесли ряд предложений, в которых возникла насущная необходимость в последнее время, в частности:

Протезист-ортезист;

Оператор Службы 112 (оказание экстренной помощи населению по единому телефонному номеру по принципу "единого окна");

Дежурный подразделения Оперативно-спасательной службы гражданской защиты;

Инструктор по пространственному ориентированию и мобильности;

Специалист по разминированию;

Аудитор по видам деятельности;

Финансовый аналитик;

Оператор установок дробеметной очистки;

Мастер по монтажу, обслуживанию, ремонту и наладке тепловых насосов.

Справочно

На сегодня в Классификатор профессий включено 9 172 профессиональных названия работ. Профессиональные названия работ (профессии, должности, занятия), содержащиеся в Классификаторе профессий, систематизированы в профессиональные группы, в зависимости от характера, сложности выполняемых работ, квалификации (уровня образования, специализации), по иерархии Международной стандартной классификации занятий.

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