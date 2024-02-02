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В Україні на ринку праці з’явилося понад 40 нових професій

В Україні на ринку праці з’явилося понад 40 нових професій

Київ • УНН

 • 23138 перегляди

Міністерство економіки України додало 42 нові професії до Класифікатора професій, найбільше в ІТ, охороні здоров'я та фінансовому секторі, щоб відповідати потребам ринку праці.

В Україні на ринку праці з’явились 42 нові професії, зокрема у сфері ІТ, охорони здоров’я, соціальній, фінансовій. Відповідні зміни було внесено до Класифікатора професій. Про це повідомляє Міністерства економіки, пише УНН.

Осучаснюємо перелік професій відповідно до вимог часу і потреб ринку праці. Найбільше змін в сфері ІТ-технологій, де з’явиться 29 нових професій, що відповідають реаліям і є затребуваними роботодавцями. Також нові професії відтепер у медичній сфері, фінансовій. Додаємо професії, в яких виникла потреба у зв’язку з війною та подоланням її наслідків, зокрема, тепер маємо фахівців з розмінування, в медичній галузі - протезистів-ортезистів. Загалом у Класифікатор професій додали 42 нові позиції,

- повідомила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна.

Деталі

Так, за пропозицією Міністерства цифрової трансформації класифікатор професій доповнено 29 новими професійними назвами робіт ІТ-сфери, зокрема:

  • Адміністратор веб-ресурсів;
  • Аналітик мобільних додатків;
  • Інженер зі штучного інтелекту;
  • Розробник штучного інтелекту;
  • Розробник архітектури програмного забезпечення (інформаційні технології);
  • Розробник хмарної архітектури;
  • Фахівець з безпеки електронних комунікацій тощо.

Водночас із класифікатора професій вилучили 9 застарілих назв професій, наприклад, "Програміст прикладний", "Програміст системний", "Інженер із застосування комп'ютерів", "Аналітик програмного забезпечення та мультимедіа".

Окрім цього, до Класифікатора професій внесли низку пропозицій, в яких виникла нагальна потреба останнім часом, зокрема: 

  • Протезист-ортезист;
  • Оператор Служби 112 (надання екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером за принципом "єдиного вікна");
  • Черговий підрозділу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;
  • Інструктор з просторового орієнтування та мобільності;
  • Фахівець з розмінування;
  • Аудитор за видами діяльності;
  • Фінансовий аналітик;
  • Оператор установок дробометного очищення;
  • Майстер з монтажу, обслуговування, ремонту та налагодження теплових насосів.

Довідково

На сьогодні у Класифікатор професій включено 9 172 професійні назви робіт. Професійні назви робіт (професії, посади, заняття), що містяться у Класифікаторі професій, систематизовані у професійні групи, залежно від характеру, складності виконуваних робіт, кваліфікації (рівня освіти, спеціалізації), за ієрархією Міжнародної стандартної класифікації занять.

53 роки у професії: Президент нагородив швачку з Одещини орденом княгині Ольги22.01.24, 17:29 • 23661 перегляд

Ольга Розгон

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