Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился в видеоформате с украинскими деятелями культуры и предложил создать при Офисе Президента совет, который будет заниматься проблемами отрасли культуры. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис президента.

Детали

Андрей Ермак отметил, что украинские деятели культуры делают весомый вклад в борьбу с российским агрессором.

Очень важно, что вы работаете и не останавливаетесь. Люди в Украине и в мире это чувствуют. Культура во время войны очень важна, ведь это вера людей, идентификация Украины - сказал руководитель Офиса президента.

Он отметил, что наша страна остается в центре внимания мирового сообщества, и это открывает большие возможности для расширения влияния украинского культурного продукта.

Ермак предложил создать при Офисе Президента совет, который будет заниматься проблемами отрасли культуры.

Для Президента и всей нашей команды украинская культура, ее развитие является одним из приоритетов. Поэтому давайте общаться и решать все вопросы, которые касаются культуры. Для нас очень важна ваша позиция, ваши мысли - подчеркнул глава Офиса главы государства.

Напомним,

В июле, представители МИД Украины и ЮНЕСКО провели встречу по партнерству и поддержке Украины в условиях агрессии РФ. Обсуждалось восстановление поврежденных объектов, поддержка журналистов и образовательные программы.