Из-за непогоды в Украине обесточены более 81 тысячи абонентов в 360 населенных пунктах, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.

По состоянию на 18:00 больше всего потребителей без света из-за сложных погодных условий на Киевщине - частично обесточены 305 населенных пунктов (58,8 тысячи абонентов). Причина - повреждение воздушных линий электропередачи во время ливней и грозы. Энергетики выполняют ремонтные работы, продолжается постепенное подключение потребителей - говорится в сообщении.

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По данным ведомства, на Черниговщине без света остаются 17,1 тысячи абонентов в 36 населенных пунктах. В Сумской области - 2,7 тысячи точек учета в 15 населенных пунктах. Также в Днепропетровской области из-за непогоды и по технологическим причинам отсутствует напряжение у 1447 абонентов. 910 семей ждут восстановления электроснабжения в Житомирской области.

В то же время энергетики запитали всех потребителей (около 10 тысяч), которые утром были обесточены в Хмельницкой и Черкасской областях.

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