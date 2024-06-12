В Україні через негоду без світла залишилось понад 80 тис. абонентів
Київ • УНН
Понад 81 000 абонентів у 360 населених пунктах у різних регіонах України залишаються без світла через пошкодження, спричинені зливами, грозами та складними погодними умовами.
Через негоду в Україні знеструмлені понад 81 тисяча абонентів у 360 населених пунктах, передає УНН із посиланням на Міненерго.
Станом на 18:00 найбільше споживачів без світла через складні погодні умови на Київщині – частково знеструмлено 305 населених пунктів (58,8 тисячі абонентів). Причина – пошкодження повітряних ліній електропередачі під час злив та грози. Енергетики виконують ремонтні роботи, триває поступове підключення споживачів
Додамо
За даними відомства, на Чернігівщині без світла залишаються 17,1 тисячі абонентів у 36 населених пунктах. У Сумській області – 2,7 тисячі точок обліку в 15 населених пунктах. Також у Дніпропетровській області через негоду та з технологічних причин відсутня напруга у 1447 абонентів. 910 родин чекають на відновлення електропостачання у Житомирській області.
Водночас енергетики заживили всіх споживачів (близько 10 тисяч), які вранці були знеструмлені у Хмельницькій та Черкаській областях.
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