В центре Одессы произошел пожар в трехэтажном жилом доме, площадь которого достигла 500 кв. м. Во время тушения пострадали три пожарных, пожар ликвидировали за два часа. Об этом сообщили во вторник в ГСЧС Украины, пишет УНН.

В центре Одессы загорелся трехэтажный жилой дом, площадь пожара достигла 500 кв. м. Пламя быстро распространялось по конструкциям здания, это затрудняло работу спасателей. К сожалению, пострадало 3 пожарных: 2 специалиста ГСЧС и 1 представитель Ассоциации добровольных пожарных Украины - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

Как указано, два часа понадобилось спасателям, чтобы полностью ликвидировать пожар. Для тушения огня привлекали 16 единиц специальной и вспомогательной техники и 55 чрезвычайников с добровольцами.

Причины возникновения пожара будут устанавливаться соответствующими органами.

На Миколаївщині через пожежу сухостою постраждала літня жінка