Киев • УНН
В центре Одессы произошел пожар в трехэтажном жилом доме, площадь которого достигла 500 кв.м. Во время тушения пострадали три пожарных, пожар ликвидировали за два часа силами 55 спасателей и 16 единиц техники.
В центре Одессы произошел пожар в трехэтажном жилом доме, площадь которого достигла 500 кв. м. Во время тушения пострадали три пожарных, пожар ликвидировали за два часа. Об этом сообщили во вторник в ГСЧС Украины, пишет УНН.
В центре Одессы загорелся трехэтажный жилой дом, площадь пожара достигла 500 кв. м. Пламя быстро распространялось по конструкциям здания, это затрудняло работу спасателей. К сожалению, пострадало 3 пожарных: 2 специалиста ГСЧС и 1 представитель Ассоциации добровольных пожарных Украины
Как указано, два часа понадобилось спасателям, чтобы полностью ликвидировать пожар. Для тушения огня привлекали 16 единиц специальной и вспомогательной техники и 55 чрезвычайников с добровольцами.
Причины возникновения пожара будут устанавливаться соответствующими органами.
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