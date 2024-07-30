ЦАХАЛ подтверждает, что недавно нанес авиаудар по столице Ливана Бейруте, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.

Детали

По словам военных, целью удара был командующий Хезболлы, который совершил смертоносный ракетный удар по Мадждал-Шамсу и другие смертоносные атаки на Израиль.

По словам ЦАХАЛа, в инструкциях для израильских гражданских пока нет изменений.

ЦАХАЛ говорит, что вскоре предоставит дополнительные подробности.

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Через несколько минут после того, как ЦАХАЛ подтвердил удар по командиру Хезболлы в Бейруте, министр обороны Йоав Галлант обнародовал заявление, в котором говорится, что ливанская террористическая группа «пересекла красную линию».